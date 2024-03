Alexandre Correa evita comentários sobre namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes

Procurado pela CARAS Brasil, Alexandre Correa evitou falar sobre o novo relacionamento de Ana Hickmann com Edu Guedes

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, preferiu se manter o silêncio após a apresentadora assumir o relacionamento com Edu Guedes na manhã desta terça-feira, 12. Procurado pela CARAS Brasil, o empresário afirmou que não tinha nada a declarar sobre o romance.

O posicionamento de Correa é diferente do que ele tem mostrando nas redes sociais e entrevistas recentes. Antes mesmo do relacionamento entre Edu e Ana ser especulado pelo público, o empresário já havia revelado que os dois estavam se encontrando.

A postura de Alexandre, inclusive, gerou o início de uma batalha judicial entre ele e o cozinheiro, que abriu uma queixa-crime por difamação após ser levantado suspeitas que ele seria o pivô por trás da crise do ex-casal.

No início de janeiro, o apresentador da Band se posicionou negando o envolvimento com Ana e destacou que eles eram apenas grandes amigos. "Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", disse ao Gshow.

ALEXANDRE CORREA ALFINETOU EDU GUEDES EM VÍDEO

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido de Ana Hickmann, se pronunciou nas redes sociais sobre a notícia de que Edu Guedes abriu queixas-crime contra ele na justiça. Em um vídeo no Instagram, ele alfinetou o apresentador e fez críticas contra ele.

"Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada", disse ele.

E completou: "Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você".