Ana Hickmann e Edu Guedes encantam ao surgirem em clima de romance: 'Amor'

Apaixonados, a apresentadora Ana Hickmann e o chefe de cozinha Edu Guedes dividiram com os fãs um novo clique romântico do casal

Radiante, Ana Hickmann não esconde o quanto está apaixonada e muito feliz ao lado do namorado, o famoso chefe de cozinha Edu Guedes. O casal, que assumiu publicamente a relação no início de março, tem aproveitado cada momento junto, com direito a muita troca de carinho e amor.

Na noite de terça-feira, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, dividiu com os seguidores um registro especial com Edu. Na ocasião, Ana mostrou que os dois estavam em um restaurante de comida japonesa.

"Melhor jantar da semana, adivinha com quem?", disse ela no vídeo publicado. Edu Guedes, por sua vez, se divertiu com o comentário da amada: "Hoje é terça. Então quer dizer que o jantar de hoje foi melhor que o de ontem?", brincou o chefe. "Sim! E amanhã vai ser melhor ainda", declarou Ana Hickmann.

Já na manhã desta quarta-feira, 27, a loira compartilhou um novo clique romântico com o namorado e encantou os internautas. Na imagem, os dois posaram coladinhos para a câmera: "Vida! Amor!", se declarou a apresentadora na legenda.

O casal, inclusive, sempre publica alguns momentos juntos e coleciona elogios dos fãs. "É normal a gente se apaixonar pela paixão dos outros?" e "Tô completamente apaixonada por eles" são alguns dos comentários carinhosos que Ana Hickmann e Edu Guedes recebem diariamente.

Recentemente, a apresentadora da Record marcou presença em um evento junto com Edu. Na ocasião, esbanjando felicidade, eles chegaram de mãos dadas e foram fotografados aos beijos.

Edu Guedes e Ana Hickmann. Foto: Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes aproveitam domingo de passeio

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na noite de domingo, 24, para dividir com os seguidores novos registros românticos ao lado do namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Os dois, que não escondem o quanto estão apaixonados, assumiram o relacionamento publicamente em março deste ano.

Em seus stories no Instagram, a loira posou coladinha com o amado, mostrando que passou o fim de semana muito bem acompanhada. Curtindo o dia de descanso, o novo casal aproveitou o momento de lazer para tomarem um sorvete.

Além do passeio especial a sós, eles também conheceram o economista e ex-BBB Gil do Vigor e fizeram questão de compartilhar o momento do encontro. "Amamos te conhecer", declarou Ana na legenda da foto. Confira!