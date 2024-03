Ana Hickmann mostra novos registros românticos ao lado de Edu Guedes

Apaixonados! O casal Ana Hickmann e Edu Guedes aproveitaram o fim de semana para curtir um passeio juntos e conheceram o ex-BBB Gil do Vigor

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na noite de domingo, 24, para dividir com os seguidores novos registros romântico ao lado do namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Os dois, que não escondem o quanto estão apaixonados, assumiram o relacionamento publicamente em março deste ano.

Em seus stories no Instagram, a loira posou coladinha com o amado, mostrando que passou o fim de semana muito bem acompanhada. Curtindo o dia de descanso, o novo casal aproveitou o momento de lazer para tomarem um sorvete.

Além do passeio especial a sós, eles também conheceram o economista e ex-BBB Gil do Vigor e fizeram questão de compartilhar o momento do encontro. "Amamos te conhecer", declarou Ana Hickmann na legenda da foto.

Recentemente, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, marcou presença em um evento junto com Edu Guedes. Na ocasião, esbanjando felicidade, eles chegaram de mãos dadas e foram fotografados aos beijos.

Vale lembrar que Ana e Edu são ex-colegas de palco na Record e se conhecem há mais de 20 anos. Eles decidiram dar uma chance ao amor logo após ambos terminarem os relacionamentos anteriores. Após fortes rumores de um possível affair, o casal assumiu o namoro e recebeu bastante apoio e carinho do público.

"É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu a apresentadora ao compartilhar as primeiras imagens ao lado do namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Edu Guedes se declara após festinha do filho de Ana Hickmann

No último sábado, 16, Ana Hickmann organizou uma festa em sua mansão para comemorar o aniversário do herdeiro, Alezinho, fruto de seu antigo casamento com Alexandre Correa. Edu Guedes, o novo padrasto do menino, marcou presença no evento e não poupou elogios ao se declarar para a apresentadora em um comentários nas redes sociais.

Ana abriu um álbum de fotos da celebração em família através de seu perfil oficial no Instagram e compartilhou alguns cliques ao lado do pequeno na festinha. Entre os registros, ela exibiu detalhes da decoração e mostrou que o herdeiro aproveitou cada momento. Alezinho brincou com os amiguinhos, comeu muitos doces e até relaxou na piscina.

Além das fotos com o menino, a loira também acrescentou uma selfie discreta ao lado de seu novo namorado. Na legenda, a apresentadora se declarou para o pequeno e celebrou o dia especial com seu herdeiro, que completou 10 aninhos há algumas semanas: "Filho você merece tudo de melhor nessa vida!! Eu te amo!!! Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário!!!", ela escreveu.

Entre os comentários, o chef de cozinha e apresentador decidiu elogiar a nova namorada e o enteado com um recado carinhoso. Confira!