Ana Hickmann e Edu Guedes surgem juntinhos em evento

Poucas semanas após assumirem o namoro, os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes chegam de mãos dadas em evento no Rio de Janeiro

Os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann fizeram uma rara aparição pública juntos nesta terça-feira, 19. Eles marcaram presença em um evento no Rio de Janeiro e esbanjaram romantismo.

Os dois posaram abraçados na hora das fotos e chegaram de mãos dadas ao local do evento.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro na semana passada depois de rumores de que estavam juntos. Os dois se aproximaram após o fim do casamento de Hickmann com o empresário Alexandre Correa, de quem ela está se divorciando.

Festa de aniversário do filho de Ana Hickmann

Ana Hickmann e Edu Guedes estão em festa! Além de celebrar seu novo amor, a apresentadora também organizou uma festa para comemorar o aniversário do filho, Alezinho. Apesar de o menino ter completado 10 anos há alguns dias, a loira reuniu amigos e familiares mais próximos em um evento especial em sua mansão no interior de São Paulo, neste sábado, 16!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou uma selfie ao lado de seu novo namorado para mostrar que eles compareceram ao aniversário do pequeno juntos. Na sequência, a apresentadora também mostrou que não economizou nos detalhes e dividiu vários cliques da decoração luxuosa para a festinha de Alezinho.

Entre os registros, a comunicadora mostrou que preparou uma mesa especial com um painel do desenho eleito pelo herdeiro. Além disso, ela encomendou placas, docinhos e um bolo totalmente personalizados para o evento. A decoração contou ainda com muitos balões coloridos e bonecos dos personagens preferidos do pequeno.