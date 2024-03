BBB 24: Gil do Vigor aconselha saída de Fernanda: 'Todos os limites'

Tem razão? Gil do Vigor aconselha equipe de Fernanda para votar para ela sair; ex-BBB explicou motivo de sua opinião sobre a sister

O ex-BBB Gil do Vigor deu sua opinião sobre a participante Fernanda do BBB 24. O economista, que se destacou na edição do BBB 21, comentou que a confeiteira precisa deixar a casa se for ao paredão e que a equipe dela tem que ajudar para isso.

O apresentador de um quadro do Mais Você então explicou melhor o que quis dizer sobre a sister ser eliminada. Segundo sua visão, Fernanda já passou dos limites dentro do jogo e precisa conquistar paz aqui fora.

"Adm, uma dica? Se a Nanda for ao paredão, vota pra sair e conseguir paz. Já passou de todos os limites. Minha opinião! Já deu!", declarou Gil do Vigor aconselhando a equipe da aliada de Pitel.

É bom lembrar que nesta quinta-feira, 14, Fernanda chamou a atenção ao chorar e falar sozinha na academia. A sister tem se demonstrado bastante abalada no confinamento."Eu tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe? Se eu pudesse eu quebraria todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, falar com ninguém. Então o que você está fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata. Garota confusa", falou em um momento.

Fernanda interpreta recado de Tadeu Schmidt

O discurso de Tadeu Schmidt para o eliminado sempre dá o que falar na casa do BBB 24 e deixa os brothers reflexivos. Nesta terça-feira, 12, não foi diferente após o apresentador falar sobre os três emparedados e a escolhida pelo público, Yasmin Brunet.

