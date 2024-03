Edu Guedes se declara após festinha do filho de Ana Hickmann: “Mãe maravilhosa”

Depois de curtir festinha do novo enteado, Edu Guedes manda recado carinhoso e usa as redes sociais para exaltar a maternidade de Ana Hickmann

No último sábado, 16, Ana Hickmann organizou uma festa em sua mansão para comemorar o aniversário do herdeiro, Alezinho, fruto de seu antigo casamento com Alexandre Correa. Edu Guedes, o novo padrasto do menino, marcou presença no evento e não poupou elogios ao se declarar para a apresentadora em um comentários nas redes sociais.

Ana abriu um álbum de fotos da celebração em família através de seu perfil oficial no Instagram e compartilhou alguns cliques ao lado do pequeno na festinha. Entre os registros, ela exibiu detalhes da decoração e mostrou que o herdeiro aproveitou cada momento. Alezinho brincou com os amiguinhos, comeu muitos doces e até relaxou na piscina.

Além das fotos com o menino, a loira também acrescentou uma selfie discreta ao lado de seu novo namorado. Na legenda, a apresentadora se declarou para o pequeno e celebrou o dia especial com seu herdeiro, que completou 10 aninhos há algumas semanas: “Filho você merece tudo de melhor nessa vida!! Eu te amo!!! Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário!!!”, ela escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Entre os comentários, o chef de cozinha e apresentador decidiu elogiar a nova namorada e o enteado com um recado carinhoso: "Alezinho, parabéns! Que Deus te ilumine”, ele escreveu para o pequeno. Na sequência, Edu exaltou a amada: “Ana você é um exemplo de mulher batalhadora e mãe maravilhosa. Beijos com carinho”, ele se derreteu publicamente.

Vale mencionar que apesar de ser discreto em sua vida pessoal, Edu também compartilhou uma selfie ao lado da nova namorada na festinha de seu enteado em seu perfil oficial no Instagram. Apaixonados, eles apareceram coladinhos e fazem questão de posar com um sorriso de orelha a orelha para destacar a alegria durante a festividade. Além disso, Ana também exibiu detalhes da decoração da festinha.

A história de amor de Edu Guedes e Ana Hickmann:

Desde o ano passado, Ana Hickmann enfrenta um processo de divórcio conturbado com seu ex-marido. Mas ao mesmo tempo, a apresentadora encontrou o amor novamente na companhia de um amigo de longa data. Após muitos rumores e especulações, a famosa usou suas redes sociais para confirmar o namoro com o chef e apresentador Edu Guedes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana e Edu contaram que estavam se conhecendo melhor desde o começo do ano e agora começaram a namorar. Inclusive, eles enfrentaram especulações de que estariam à espera de um novo herdeiro, mas fizeram questão de vir a público para desmentir os boatos. Ana negou que estivesse grávida e garantiu que tudo não passava de invenção.