Ana Hickmann e Edu Guedes abalam internautas com fotos: 'Apaixonada'

Muito apaixonados! Ana Hickmann e Edu Guedes protagonizam momento cotidiano juntos e deixam internautas babando com tanto amor

A apresentadora Ana Hickmann e Edu Guedes não param de esbanjar muito amor na rede social. Nesta terça-feira, 26, o mais novo casal encantou os fãs ao compartilhar novas fotos curtindo em clima de romance.

Os pombinhos mostraram que até treinam juntos e aproveitam o momento para ficarem grudadinhos. Nas selfies tiradas, eles apareceram trocando beijinhos e muito carinho depois de queimarem as calorias. Afinal, a loira nos últimos dias registrou a visita que fez na sorveteria do chef.

"Bom dia", desejaram os ex-colegas de trabalho do Hoje Em Dia ao surgirem sorridentes e aproveitando muito a nova fase que estão vivendo após assumirem o namoro publicamente.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram e admiraram a sintonia do casal. "É normal a gente se apaixonar pela paixão dos outros?", escreveram. "Tô completamente apaixonada por eles", babaram outros.

Ainda nas últimas semanas, logo ao assumir a relação, Ana Hickmann se mostrou surpresa com a reação dos fãs ao postar as primeiras fotos admitindo seu romance com Edu Guedes após o fim polêmico de seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Mais sobre Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data. Os dois já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

O último e único relacionameto público de Ana Hickmann foi com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa (51), com quem ainda enfrenta o processo de divórcio na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, Alezinho, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

Edu Guedes, por sua vez, está solteiro desde o fim do namoro com Jaque Ciocci (28). Apesar do término, Edu e Jaque ainda são amigos e dividem o mesmo ambiente de trabalho no programa da Band, The Chef.

Na terça-feira, 12, Ana Hickmann assumiu o relacionamento ao compartilhar fotos cheias de romance com Edu.