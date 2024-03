Ana Hickmann se declara ao falar sobre Edu Guedes: ‘Especial'

Após assumir publicamente seu relacionamento, Ana Hickmann se declara durante ao vivo para Edu Guedes nesta quinta-feira, 14

Ana Hickmann aproveitou uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram nesta quinta para discutir sobre sua nova clínica de depilação a laser, e aproveitou para abordar questões dos fãs relacionadas ao seu namoro com Edu Guedes, além de esclarecer rumores sobre uma possível gravidez.

"Minha vida melhorou mil por cento", afirmou em resposta ao apoio de um seguidor em relação ao seu atual relacionamento. Desde que tornou público seu namoro com Edu Guedes, especulações sobre uma gravidez de Ana têm circulado nas redes sociais.

Durante a transmissão ao vivo, Ana negou os rumores: "O Leo Dias (jornalista que divulgou a notícia da suposta gravidez da apresentadora) se excedeu um pouco. Não estou esperando nenhum bebê". Ela também respondeu a uma seguidora que elogiou a sua beleza, "Uma única palavra: amor. Pronto, falei", disse.

A apresentadora finalizou a live contando mais um pouco dos bastidores de seu relacionamento com Edu: "Está sendo um momento muito delicado, mas ao mesmo tempo muito especial". Ana ainda agradeceu ao carinho e ao apoio dos fãs durante essa fase.

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data. Os dois já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

Ana Hickmann está grávida? Equipe da apresentadora esclarece rumores

Os burburinhos com relação a suposta gravidez de Ana começaram após o jornalista Léo Dias, durante o programa Fofocalizando do SBT, questionar o motivo dos dois só assumirem publicamente agora o relacionamento, após um período de mais de um mês se conhecendo.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora nega essa informação. Ana Hickmann não está grávida. Eles também reforçam que os dois escolheram assumir para mídia e para os fãs seu relacionamento após conversarem com os filhos.

A apresentadora tem um filho de 10 anos, fruto de seu relacionamento com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa (51), os dois ainda se enfretam na Justiça. Já Edu Guedes tem uma filha de 15 anos. A jovem é proveniente da relação do chef com Daniela Zurita, ambos foram casados de 2008 até 2012.