Após contar um pouco sobre o início de seu relacionamento, Edu Guedes conta mais detalhes sobre primeiro beijo com Ana Hickmann; saiba mais!

Na última quinta-feira, 11, a apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes contaram detalhes de como iniciaram seu relacionamento. E o novo namorado da loira aproveitou para dar mais detalhes sobre como aconteceu o primeiro beijo do casal.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Edu contou que o beijo não foi planejado, e sim roubado por Ana. Ele afirmou que aconteceu enquanto os dois estavam se despedindo e a loira acabou virando o rosto para beijá-lo.

"Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o acontecimento. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.

Edu Guedes e Ana Hickmann assumiram seu relacionamento em março deste ano, após longos anos sendo apenas amigos. Antes, a apresentadora estava passando por um divórcio conturbado de Alexandre Correa.

O início de namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em vídeo publicado no YouTube de Ana Hickmann, ela e seu novo namorado, Edu Guedes, contaram alguns detalhes sobre o início de seu relacionamento. Respondendo a perguntas dos fãs, o casal abriu sua intimidade e revelou como ocorreu essa aproximação entre os dois, que eram amigos há anos.

"Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", contou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Pouco tempo depois, o casal revelou que ambos tomaram iniciativas em momentos diferentes. "Quem tomou iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele. Ele insistiu e venceu por insistência. Mas quem deu a iniciativa do primeiro beijo fui eu", contou a apresentadora.

Por fim, o apresentador falou como ele se aproximou de Ana e soube que queria algo além da amizade. "Primeira coisa que eu propus para você, te mandei uma mensagem, eu não sabia como estava sua situação. E eu falei: 'Como amigo, eu posso te ajudar'. E depois eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente da situação que você tá passando", confessou Edu, citando o término conturbado entre sua namorada e o ex-marido.