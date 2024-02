Ana Hickmann deixa comentário carinhoso em foto de Edu Guedes com a filha

Encantada com a nova publicação de Edu Guedes ao lado da filha, a apresentadora Ana Hickmann disparou elogios para a adolescente

O apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes usou as redes sociais no último domingo, 18, para compartilhar um clique especial ao lado da filha, Maria Eduarda, fruto de seu antigo casamento com a empresária Daniela Zurita.

A jovem, que completou 15 anos na última semana, retornou ao Brasil após realizar um intercâmbio em Londres, na Inglaterra, e foi recebida com carinho pelo pai.

Em seu Instagram oficial, Edu publicou um registro encantador ao lado da herdeira e a parabenizou por mais uma conquista em sua vida. "Hoje se completa mais um ciclo na sua vida. O Intercâmbio para Londres te proporcionou novos aprendizados e experiências que você levará para vida! O papai e a mamãe estão orgulhosos de você. Seja bem-vinda! Te amo", escreveu ele na legenda.

Nos comentários da postagem, Ana Hickmann, apontada como possível affair do chefe, deixou um elogio carinhoso e especial para a jovem. "Linda e muito inteligente", declarou a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV.

Vale lembrar que ambos os comunicadores negaram os rumores de que estariam vivendo um romance e esclareceram que mantém uma ótima amizade há anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Recentemente, Edu Guedes abriu um álbum de fotos fofíssimas ao lado da filha. Na ocasião, ele celebrou o aniversário de 15 anos da herdeira e prestou uma bela homenagem para ela nas redes sociais.

"Minha filha querida, hoje você completa 15 anos. Parece que foi ontem que você chegou para transformar as nossas vidas. Do papai da mamãe e toda nossa família, você é o orgulho de todos nós.Te desejo toda saúde, amor e felicidade do mundo. Te amo papai", se derreteu Edu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Qual é o status de relacionamento de Edu Guedes?

Edu Guedes e Daniela Zurita, com quem teve Maria Eduarda, foram casados entre os anos de 2008 e 2012. Desde o término de seu casamento com a empresária, o chefe de cozinha chegou a se envolver com outras pessoas, mas não oficializou nenhuma união. Além disso, ele está solteiro atualmente.

Em meio aos rumores de um suposto envolvimento com a apresentadora Ana Hickmann, Edu Guedes também terminou um relacionamento com a repórter e bailarina Jaque Ciocci, com quem namorou por quase dois anos. Ela, inclusive, esclareceu que o término aconteceu meses antes dos boatos e que eles mantêm a amizade e o relacionamento profissional acima de tudo.