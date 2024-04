Vão casar? Edu Guedes deixa escapar promessa para Ana Hickmann: 'Em breve'

Apaixonado, Edu Guedes deixa escapar plano em declaração para Ana Hickmann na rede social; apresentador levantou suspeitas de casamento e filhos

Muito apaixonados, Ana Hickmann e Edu Guedes encantam ao surgirem juntinhos em clima de romance na rede social. Inclusive, nesta quarta-feira, 24, o casal já iniciou o dia mostrando todo seu amor e o chef de cozinha fez uma nova declaração para sua amada deixando escapar que alguma coisa vem por aí.

Além de reforçar a admiração que sente pela modelo, o empresário prometeu que ficará para sempre ao lado dela e deu a entender que viverão coisas inesquecíveis. Diante das palavras, os fãs suspeitaram de casamento e filhos.

"A cada dia te admiro mais ! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é, com sua garra e perseverança conquista tudo aquilo que sonha.Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho Edu", escreveu ele para a eleita.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal e torceram pelas novidades. "Será que eles vão ter filhos?", falaram. "Eu acho que ela já está grávida e ainda não contou, espero que esteja mesmo", desejaram outros.

Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Edu Guedes revelou que ficou mais de um ano sem falar com Ana Hickmann até pedir o contato da namorada para a irmã dela. Segundo ele, o namoro só iniciou em janeiro deste ano.

Edu Guedes conta mais detalhes sobre primeiro beijo com Ana Hickmann

"Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o acontecimento. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.