É ela? Gracyanne Barbosa causa ao andar com homem na rua

Em meio a polêmicas e lamentações, Gracyanne Barbosa causa ao surgir em suposto vídeo com um homem andando na rua; veja o momento

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo está movimentando as redes sociais nos últimos dias. Nesta sexta-feira, 26, não foi diferente ao surgir um suposto vídeo da musa fitness caminhando ao lado de um homem.

Usando roupa de ginástica, a mulher apareceu mexendo no celular e andando ao lado do indivíduo. Os homens que gravaram o momento citaram Belo e cantaram uma música do cantor, aconselhando-o a superar.

"Belo perdeu, olha a Gracyanne ali ó", brincaram eles falando para o artista esquecer a ex-mulher. Nos comentários da página Otariano, os internautas reagiaram e até defenderam a famosa. "Mano, a mulher não traiu o cara, o Belo mesmo disse", falaram sobre eles já terem se separado. "A mulher não pode andar com um homem do lado q já é amante?", questionaram outros.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa se pronunciou em sua rede social sobre o fim do casamento com Belo e deixou claro que não houve traição, pois, o envolvimento com o personal Gilson Oliveira foi quando já estavam separados. Ela ainda lamentou o término e disse se arrepender de não ter feito terapia de casal.

Nesta sexta-feira, 26, a musa fitness deu uma indireta e desabafou sobre saudade ao comer sua marmita no carro.

Personal nega traição e aponta manipulação de Gracyanne e Belo

Segundo a versão do personal trainer e sua defesa, ele está sendo usado para alavancar os novos trabalhos de Belo como a turnê do Soweto. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", alegam apontando também o jornalista Leo Dias.

Nos últimos dias, a separação foi anunciada. Segundo as informações, Gracyanne tinha conhecido um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.