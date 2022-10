Drew Barrymore revela que nunca fez plástica e desabafa: "Não quero lutar contra a natureza!"

A atriz Drew Barrymore conversou com Jamie Lee Curtis e revelou que nunca fez e nem pretende fazer nenhuma cirurgia plástica

No auge dos seus 47 anos de idade, a atriz Drew Barrymore contou na últíma sexta-feira ,14, no "The Drewy Barrymore Show", durante uma conversa com Jamie Lee Curtis (63), como ela lida com o passar dos anos. Ela ainda revelou que nunca fez e nem pretende fazer nenhuma intervenção cirúrgica.

A artista ainda garantiu que pretende envelhecer naturalmente."Eu nunca mexi no meu rosto e não quero lutar contra a natutreza. Estou criando duas filhas e nós crescemos em uma indústria que sonha em beber da fonte da juventude, mas eu nunca entrei nessa", disse a atriz.

Já em fevereiro do ano passado, a atriz pautou o assunto em seu programa e revelou que nunca fez nenhum procedimento estético por medo de se tornar um hábito rotineiro. "Eu me conheço. Sou uma pessoa altamente viciante. Eu tomo a primeira injeção e ficarei parecida com Jocelyn Wildenstein na sexta-feira" [...]. "Vamos envelhecer, as coisas vão piorar e está tudo bem, faz parte da vida", finalizou.

