Jojo Todynho choca ao mostrar seu antes e depois de biquíni: 'Menos 53 kg'

Após cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, Jojo Todynho choca ao exibir mudança de seu corpo e revelar quantos quilos já perdeu

A cantora Jojo Todynho chocou nesta quarta-feira, 29, ao revelar a transformação de seu corpo após ter optado pela cirurgia bariátrica nos últimos meses e pela mudança de hábitos. Com fotos de biquíni, a famosa fez o comparativo e revelou quantos quilos perdeu.

Na postagem feita em sua rede social, a funkeira iniciou colocando um clique do passado, em que apareceu usando uma roupa de banho amarela e exibindo suas curvas mais cheias. Depois, ela publicou um atual, vestindo um biquíni laranja, e sorridente mostrou seu drástico emagrecimento.

"Não vai dar certo? Será? Menos 53kg. Evoluindo e vivendo meu propósito", escreveu a futura advogada ao mostrar seus resultados impressionantes. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Muita diferença", falaram os fãs. "Parabéns pela evolução", admiraram outros.

Em agosto do ano passado, Jojo Todynho apareceu na rede social após ter passado por uma cirurgia bariátrica. Depois de algum tempo do procedimento, ela se pronunciou em uma entrevista ao Fantástico e revelou o que a fez optar pela intervenção.

“[Tomou a decisão] Depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. 'Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?'. [Outro gatilho foi quando] Eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar. Eu não consegui ir porque não cabia na cadeira. E foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave”, relembrou como tomou a decisão.

Jojo Todynho mostra reta final de obra em sua mansão

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores na quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.