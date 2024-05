Jojo Todynho compartilha detalhes de reta final em obra de sua mansão

A cantora mostrou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 22, a evolução das obras em sua mansão; 'Vou mudar tudo' disse Jojo Todynho

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores nesta quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade .

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.

Jojo Todynho se encanta ao mostrar quarto do filho

Agora, chegando cada vez mais perto de receber Francisco no Brasil, ela está cuidando de cada detalhe do quartinho do menino. Através de seus stories no Instagram, Jojo filmou um homem instalando uma estante no cômodo.

"Só um spoilerzinho do quarto de Francisco. Olha que coisa linda. Vai colocar videogame, vai ser uma loucura", declarou a artista, mostrando o móvel. Em seguida, ela exibiu a nova porta do quarto, que também havia acabado de ser instalada. "Que lindo", se encantou.

Vale lembrar que Jojo Todynho já explicou aos seguidores o motivo de não abordar muito o assunto publicamente. De acordo com a futura advogada, por questões judiciais, ela não poderia revelar muitos detalhes do processo de adoção.

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

Recentemente, a cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente. Confira!