Virginia Fonseca compartilha detalhes finais de mansão em Goiânia

Nesta quarta-feira, 12, Virginia Fonseca aproveitou o dia para visitar a obra da nova mansão com o marido, Zé Felipe. Com sete quartos e mais de 7 mil m², o imóvel, localizado em Goiânia, deve se tornar a residência oficial da nora de Leonardo a partir do próximo mês.

"Tá quase! Não vejo a hora de tá morando aqui. Obrigada, Deus", disse a apresentadora do 'Sabadou com Virginia' equanto mostrava a fachada da casa.

Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora ainda mostrou como está a área da piscina e os aparelhos de musculação da academia, que estão sendo instalados. virginia também contou que o SPA da mansão terá um céu estrelado. "Estamos aumentando ele, porque tinha ficado desproporcional", explicou.

Virginia vende valor milionário em live de sua marca de cosméticos

A influenciadora Virginia Fonseca é um fenômeno! Dona de uma marca de cosméticos, ela faturou R$ 4,6 milhões em apenas 20 minutos no último sábado, 8, durante uma live relâmpago. Com descontos entre 60% a 70%, a empresa faturou R$ 230 mil por minuto.

Segundo o extrato divulgado pela esposa de Zé Felipe nas redes sociais, foram vendidos mais de 30 mil produtos com ticket médio de R$ 151.

A promoção também aconteceu nos quiosques próprios da marca. Com cerca de 47,1 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia contou que o faturamento foi de cerca de R$ 253 mil.

E com todo esse sucesso, a empresária costuma caprichar nos presentes que dá para os entes queridos! Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca surpreendeu Rafa Uccman com um anel luxuoso. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.