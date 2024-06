Virginia impressiona ao exibir detalhes excêntricos de mansão com Zé Felipe

Garagem com elevador, adega com senha, spa com céu estrelado e muito mais! Virginia choca ao dividir detalhes luxuosos da nova mansão com Zé Felipe

Nesta segunda-feira, 3, Virginia Fonseca aproveitou um momento de folga para visitar a obra de sua nova mansão com o marido, Zé Felipe. Nas redes sociais, a influenciadora digital surpreendeu os seguidores ao compartilhar os detalhes mais extravagantes de seu novo lar, localizado em um condomínio nobre de Goiânia.

Através dos stories no Instagram, a mais nova contratada do SBT decidiu acabar com a curiosidade dos seguidores e dividiu um pequeno tour pela residência, que ainda está em obras. Mas, desta vez, a apresentadora focou apenas nos detalhes mais luxuosos da residência, que já está em fase de acabamento.

A apresentadora iniciou o tour mostrando um elevador na garagem para facilitar a locomoção dentro da casa. Em seguida, revelou que alguns cômodos, como o quartinho das filhasMaria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, estão praticamente prontos, incluindo closets luxuosos. Seu escritório também está quase pronto.

Todos os cômodos também são equipados com ar-condicionado de luxo embutido no teto e seu lavabo já ganhou uma banheira luxuosa com vista privilegiada. Além disso, Virginia também apresentou seu spa, destacando o teto com efeito de "céu estrelado", e visitou a adega, que embora ainda não tenha vinhos, já possui sistema de segurança com senha.

Finalizando o tour, a futura mamãe do pequeno José Felipe, que está a caminho, explorou a área externa e mostrou a piscina de borda infinita com cascata, lareira, banheiros e outros detalhes. Virginia também adiantou ainda que ela e o marido já iniciaram as obras para construir um complexo no terreno ao lado da mansão; veja as fotos:

Vale lembrar que o novo lar de Virginia e Zé conta com sete quartos para hóspedes e filhos do casal, além de oferecer diversas áreas de lazer e trabalho, como academia, salão de beleza, sala de massagem, estúdio de gravação e estúdio de música. Por fim, Virginia adquiriu o terreno ao lado com planos de construir um anexo de lazer para receber visitas, como quadras e chalés.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra como foi a festa de Maria Alice na escola:

Após ter sido adiada por conta de uma virose contraída pela aniversariante, a festa da filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu na escolinha nesta segunda-feira, 03. A apresentadora do SBT mostrou como foi o evento, que foi o primeiro de sua primogênita no colégio.

Seguindo o gosto da herdeira por super-herois, a comemoração teve o mesmo tema que a grande festa em família e foi de Super-Maria Alice. Com várias heroínas e o símbolo criado com as iniciais da menina, a mesa foi decorada em tons de rosa, amarelo e azul. Além de bolo personalizado, a mesa tinha docinhos; confira os cliques.