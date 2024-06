Virginia vende valor milionário em live de sua marca de cosméticos; saiba quanto

Fenômeno entre os internautas, Virginia Fonseca faturou valor milionário com vendas de sua marca de cosméticos em apenas 20 minutos de live; confira

A influenciadora Virginia Fonseca é um fenômeno! Dona de uma marca de cosméticos, ela faturou R$ 4,6 milhões em apenas 20 minutos no último sábado, 8, durante uma live relâmpago. Com descontos entre 60% a 70%, a empresa faturou R$ 230 mil por minuto.

Segundo o extrato divulgado pela esposa de Zé Felipe nas redes sociais, foram vendidos mais de 30 mil produtos com ticket médio de R$ 151.

A promoção também aconteceu nos quiosques próprios da marca. Com cerca de 47,1 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia contou que o faturamento foi de cerca de R$ 253 mil.

E com todo esse sucesso, a empresária costuma caprichar nos presentes que dá para os entes queridos! Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca surpreendeu Rafa Uccman com um anel luxuoso. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.

Virginia Fonseca revela como vai ficar o programa Sabadou após nascimento do filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A estrela pretende deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.