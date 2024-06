Nova mansão de Virginia em praia era de jogador e custou fortuna; veja

Após postar vídeo exibindo nova conquista, detalhes da nova mansão de Virginia e Zé Felipe em Mangaratiba são revelados; saiba quanto foi

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca impressionou nesta quarta-feira, 05, ao postar um vídeo exibindo sua nova conquista com Zé Felipe: uma mansão na praia de Mangaratiba, no Rio Janeiro. Após revelar um pouco do imóvel em um vídeo, novas informações foram divulgadas.

Segundo o portal Leo Dias, o imóvel luxuoso, localizado na Costa Verde do estado, era do jogador de futebol Emerson Sheik. O atleta então teria vendido a propriedade gigantesca por um valor altíssimo e milionário que teria sido em torno de R$ 27 milhões.

No vídeo publicado pelo site do jornalista e até pela apresentadora do SBT é possível ver que a casa tem várias áreas de lazer, seguindo um estilo de praia, com tudo aberto e móveis mais "simples". Além de piscina, com telão no local, o novo lar da família na praia tem uma espécie de lago e até peixes que as filhas podem alimentar.

Em sua rede social, a famosa, que está grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo em homenagem ao cantor Leonardo, comemorou a conquista. "E estamos tão felizes. Desde a primeira vez que viemos pra cá, já apaixonamos. As Marias amaram e tudo conspirou pra dar certo, dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que Ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres!! Toda honra e glória a Deus, 2024 É NOSSO", falou.

Vale lembrar que em Goiânia, Virginia e Zé Felipe estão construindo uma mansão gigantesca. Nos últimos dias, antes de viajarem para a casa de praia, eles visitaram a obra e impressionoram com os detalhes luxuosos. Eles então mostraram que o quarto de Maria Flor já está quase pronto.

Virginia mostra como foi a festa de Maria Alice na escola

Após ter sido adiada por conta de uma virose contraída pela aniversariante, a festa da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu na escolinha nesta segunda-feira, 03. A apresentadora do SBT mostrou como foi o evento, que foi primeiro de sua primogênita no colégio.

Seguindo o gosto da herdeira por super-heróis, a comemoração teve o mesmo tema que a grande festa em família e foi de Super-Maria Alice. Com várias heroínas e o símbolo criado com as iniciais da menina, a mesa foi decorada em tons de rosa, amarelo e azul. Além de bolo personalizado, a mesa tinha docinhos. Veja as fotos da festinha aqui.