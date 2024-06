Virginia Fonseca revela como vai ficar o programa Sabadou após nascimento do filho

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca revelou como vai ficar o programa Sabadou, do SBT, após o nascimento do bebê

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A estrela pretende deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.

Virginia Fonseca revela se Lucas Guedez está morando em sua mansão

Mais cedo nesta sexta-feira, 7, Virginia Fonseca falou sobre sua amizade com o influenciador Lucas Guedes. Os dois são muito próximos e ele é uma presença constante em sua casa e na sua rotina. Com isso, os internautas ficaram curiosos e perguntaram se ele foi morar com a influencer. Porém, ela negou.

Virginia reagiu ao ser questionada se ele está morando em sua casa. “Infelizmente não [risos]”, disse ela. Então, a estrela explicou o carinho enorme de sua família pelo amigo.

“A gente ama a companhia do Lu. As Marias amam ele, nossa família toda se diverte horrores quando ele está! Então, a gente fica pedindo para ele ficar com a gente. Inclusive, hoje ele ia continuar em São Paulo, mas a gente pediu para ele voltar para Mangaratiba e ele está voltando. A companhia dele é maravilhosa e, quando ele não consegue estar com a gente por algum compromisso dele, a gente fica triste real. Mas, enfim, ele é uma pessoa que todos realmente querem por perto”, declarou.