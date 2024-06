Virginia Fonseca revela se Lucas Guedez está morando em sua mansão

Fã pergunta para Virginia Fonseca sobre a presença frequente de Lucas Guedez em sua casa e ela responde se ele se mudou para lá

A influeciadora digital Virginia Fonseca é muito próxima de Lucas Guedez e ele é uma presença constante em sua casa e na sua rotina. Com isso, os internautas ficaram curiosos e perguntaram se ele foi morar junto com a influencer. Porém, ela negou.

Virginia reagiu ao ser questionada se ele está morando em sua casa. “Infelizmente não [risos]”, disse ela. Então, a estrela explicou o carinho enorme de sua família pelo amigo.

“A gente ama a companhia do Lu. As Marias amam ele, nossa família toda se diverte horrores quando ele está! Então, a gente fica pedindo para ele ficar com a gente. Inclusive, hoje ele ia continuar em São Paulo, mas a gente pediu para ele voltar para Mangaratiba e ele está voltando. A companhia dele é maravilhosa e, quando ele não consegue estar com a gente por algum compromisso dele, a gente fica triste real. Mas, enfim, ele é uma pessoa que todos realmente querem por perto”, declarou.

Vídeo da festa da filha de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou um vídeo encantador de como foi o dia da festa de aniversário de 3 anos da filha Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela mostrou imagens de como foi a preparação da filha para o evento, a chegada deles no local da festa e também a diversão de toda a família na celebração.

"Um pouquinho do que foi a festa da Maria Alice, foi tudo simplesmente perfeito!!! Esse ano falei que não ia fazer nada além de um bolo… Mas n conseguimos kkk a Maria Alice é uma filha maravilhosa e merece o mundo todo", disse ela.

E completou: "Meu coração hoje (e todos os dias da minha vida) está só gratidão!! Gratidão a Deus por nos possibilitar fazer uma festa dessa, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa família linda e por amigos especiais que estiveram lá. Sou só GRATIDÃO!! OBRIGADA!! VIVA MARIA ALICE 3 ANOS!!".