Sasha Meneghel recebe a família e os amigos em dia especial

Sasha Meneghel é aplaudida durante o primeiro desfile de sua marca fashion com a presença dos pais, do marido e de amigos famosos

A modelo Sasha Meneghel deu o seu primeiro passo na vida de empresária ao lançar a sua própria marca fashion, chamada Mondepars. O evento de lançamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 10, em São Paulo e contou com a presença dos pais dela, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, do marido, João Lucas, e de amigos famosos, como Bruna Marquezine e Taís Araújo.

O evento contou com um desfile dos looks criados por ela. Logo depois, ela foi aplaudida em pé pelos convidados e ficou emocionada com o carinho de todos.

Sasha seguiu os passos dos pais no universo da moda. Ela é formada pela faculdade Parsons School of Design, de Nova York, Estados Unidos, e já fez collabs no mundo fashion. Agora, ela dá seus próprios passos com sua marca.

Declarações de amor de Sasha e João Lucas

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que em maio, ela completou três anos de casada com o cantor João Lucas e fez questão de celebrar a união.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com o marido e se declarou para ele. "Minha vida é mais bonita com você. Te amo, meu amor, obrigada pelos 3 anos mais especiais da minha vida!", disse ela na legenda da publicação.

Mais cedo, João também se declarou para a esposa nas redes sociais. "3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever."

"Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: “caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra”. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro [...]", escreveu ele em um trecho.