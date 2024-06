Maraisa se inspira em look de Beyoncé para seu show e impressiona fãs

Arrasando no prateado, Maraisa se inspira em look de Beyoncé na Renaissance Tour para seu show em Salvador; confira a comparação entre os dois!

A cantora Maraisa mostrou que sabe muito bem referenciar grandes artistas! No último fim de semana, a dupla de Maiara realizou um show em Salvador, na Bahia, e se inspirou em look de Beyoncé na 'Renaissance World Tour' para subir aos palcos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a sertaneja apareceu com o look todo prateado, apostando em um shorts curtinho e body, combinado com uma bota de franjas até as cochas. A Queen Bey também usou um modelito parecido, com botas idênticas, da sua marca Ivy Park, além dos shortinhos e body, mas cravejados com pedrarias prateadas.

Nos comentários da publicação de Maraisa, seus fãs notaram a semelhança entre os looks e se encantaram com a pequena homenagem. "Amei as referências da Queen B!! Tá linda", escreveu um fã. "Belíssima, cada detalhe", declarou outro. "Lindíssima sempre! Não cansa de ser linda", enalteceu mais um.

Confira a comparação:

Maraisa revela que está em tratamento para engravidar

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, possui planos de aumentar a família em breve. Noiva do empresário Fernando Mocó, a artista revelou que está tomando remédios para engravidar do primeiro herdeiro do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa ressaltou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. "Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou ela.

Recentemente, a famosa contou que casamento e filhos são desejos em comum de Fernando Mocó e ela. Além disso, a irmã gêmea de Maraisa frisou que, apesar dos planos, não pretende se afastar dos palcos durante a gestação.

"A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida", disse ela à Quem, na época.