Quanto? Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes estava à venda por valor alto

Poucos meses após assumir o relacionamento, Ana Hickmann comprou uma nova mansão em São Paulo para morar com Edu Guedes e anunciou a novidade em suas redes sociais na última segunda-feira, 10. A nova casa do casal fica em um condomínio de alto luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e estava à venda por R$ 4,9 milhões.

De acordo com informações da imobiliária, a casa conta com "4 suítes, sendo 1 suíte master com dois closets e dois banheiros, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário".

A área externa inclui vagas de garagem cobertas, piscina e espaço gourmet integrado, em um terreno de 2.345,89 m², com uma área construída de 737,80 m². O preço de venda da propriedade de esquina não abrangia acabamentos como pisos, louças, revestimentos e metais, conforme detalhado no perfil do Instagram do corretor que intermediou o negócio com o casal.

Enquanto os dois reformam o novo espaço, Ana ainda reside em uma mansão situada em um condomínio de luxo em Itu, em São Paulo. Anteriormente, ela compartilhava o espaço com seu ex-marido e filho, até denunciá-lo por violência doméstica em novembro do ano passado.

Planos para a nova casa

Em recente entrevista, Edu Guedes falou sobre os planos para a mansão. "A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer da forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", disse o chef de cozinha ao portal GShow.

"A gente vai executar a casa passo a passo, vamos definir quantos quartos vamos usar. Hoje, temos cinco quartos. Queremos construir algo do lado também, um estúdio para a gente poder trabalhar. No outro terreno, queremos fazer uma garagem e um escritório, para a gente poder realmente estar mais em casa", completou.