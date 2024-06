Edu Guedes faz planos para mansão que comprou com Ana Hickmann: "Devagar"

Após anunciar a compra de uma mansão luxuosa com Ana Hickmann, Edu Guedes contou detalhes sobre os planos para o novo espaço

Três meses após tornarem público o namoro, Ana Hickmann e Edu Guedes surpreenderam ao anunciar a compra de uma mansão luxuosa e revelaram que vão morar juntos. Em entrevista, o apresentador comentou sobre os planos para o novo espaço, que será preparado exatamente como eles sonham.

"A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer da forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", disse o chef de cozinha ao portal GShow.

"A gente vai executar a casa passo a passo, vamos definir quantos quartos vamos usar. Hoje, temos cinco quartos. Queremos construir algo do lado também, um estúdio para a gente poder trabalhar. No outro terreno, queremos fazer uma garagem e um escritório, para a gente poder realmente estar mais em casa", continuou Edu Guedes.

"Obrigação de ser feliz"

Após mais de vinte anos de amizade, o relacionamento amoroso entre os dois começou em janeiro deste ano e foi oficializado em março. Edu compartilha que, para o futuro, seu desejo é aproveitar o amor ao lado da namorada. "Na vida, a gente tem a obrigação de ser feliz. É isso que eu espero pra mim, para a Ana, pro filho dela, para a minha filha, para a nossa família. Quero tentar sempre fazer o melhor", analisou ele.

Ele, que comemora o primeiro dia dos namorados ao lado da apresentadora, se derreteu ao falar dela: "Ela é uma pessoa muito especial, a gente sempre foi amigo, desde que se conheceu, e uma amizade, depois de 20 anos, pode se transformar em algo muito maior, que é o amor verdadeiro", declarou.

Edu Guedes mostra a nova mansão do casal. Veja: