Virginia Fonseca combina look com a família para festa junina da filha

Virginia Fonseca combinou looks com o marido, Zé Felipe, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, de dois e um ano, para ir à primeira festa junina na escola da filha mais velha neste sábado, 15. A pequena começou a estudar neste ano e a mamãe coruja compartilhou os detalhes do look em suas redes sociais.

"Bom dia, hoje tem quadrilha da Maria Alice. Sabadou", escreveu Virginia ao compartilhar um vídeo logo cedo. Nas imagens, a família aparece dançando a música Minha Ex, de Zé Felipe. O casal e as filhas estão com looks combinando, com peças em xadrez, em tons de vermelho e branco.

Foto: Reprodução / Instagram

As meninas colocaram vestidos iguais típicos de festa junina. Virginia usou o vestido como se fosse uma blusa e combinou a peça com uma calça jeans. Já o filho do cantor Leonardo estava de jeans, camiseta branca e um colete combinando com o look do restante da família. Vale lembrar que o casal espera o terceiro filho, José Leonardo.

Nesta sexta-feira, 14, a famosa dividiu um momento super fofo com sua herdeira e deixou a web encantada com os cliques publicados nas redes sociais. A influenciadora e empresária apareceu fazendo caretas com o rosto coladinho em sua filha. Nos registros, Maria Flor colocou o sorrisão pra jogo e esbanjou fofura com sua doçura.

Virginia Fonseca revela tradição com suas filhas: ‘Tem que pedir’

Virginia Fonseca surpreendeu ao responder uma pergunta de um fã sobre uma tradição de sua casa. Ela mostrou que ensinou suas filhas a pedirem benção para os pais na rotina diária. Então, um fã questionou o motivo para as meninas pedirem a benção no meio da tarde. “Por que pede benção a elas essas horário?”, perguntou o seguidor. E ela respondeu que a tradição envolve qualquer saída de casa. “Porque elas vão sair de casa para ir para o hipismo”, disse ela.

Logo depois, ela explicou a tradição. “Aqui em casa não dorme sem pedir benção! Quando acorda, tem que pedir benção e quando vai sair de casa tem que pedir benção”, afirmou.