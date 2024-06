Fátima Bernardes revela terapia contra crises de ansiedade por conta de medo

'Fiquei dois anos sem viajar', revelou Fátima Bernardes; a apresentadora disse também fazer uso de botox e não descarta plástica

Fátima Bernardes já fez inúmeras viagens Brasil afora, mas mesmo com anos de experiência, o caminho de avião continua sendo um desafio para ela. A apresentadora não esconde que morre de medo de voar e em nova entrevista ela revelou que precisou fazer terapia para conseguir superar a ansiedade.

"Comecei a fazer terapia em 2001 por causa das crises de ansiedade nos voos e nunca mais parei. Fiquei dois anos sem conseguir viajar. Tentei de tudo, mas a fobia não vai embora. A diferença é que não deixo mais de embarcar", disse ela à Veja.

A jornalista já falou sobre o seu medo outras vezes e contou como faz para lidar com as viagens, em seu perfil no Instagram ela revelou lá em 2022 que toda vez que precisa viajar de avião faz algumas coisas para ficar mais tranquila, dentre elas, chegar cedo no aeroporto, escolher um lugar na parte da frente da aeronave, ter uma playlist com músicas que a deixa tranquila e um bom livro.

"Não é surpresa pra ninguém aqui que não gosto de andar de avião, mas adoro viajar. Então, só me resta enfrentar", afirmou a artista, que em seguida contou como faz para lidar com o medo. "Algumas coisas me ajudam nessa missão: chegar cedo ao aeroporto pra evitar mais estresse, sentar mais na frente da aeronave e sempre no corredor, ouvir uma playlist que me deixe tranquila durante a decolagem e um livro pra ler", acrescentou.

Fátima Bernardes falou também sobre as transformações físicas com o passar do tempo. Ela diz que não descarta recorrer a plástica: "Quanto à imagem, faço Botox e vários tratamentos. Sou a favor da ciência e um dia, quem sabe, me submeto a uma e um dia, quem sabe, me submeto a uma plástica. E prometo que não vou esconder de ninguém. Sou uma pessoa livre".

Fátima Bernardes revela que doença foi verdadeiro motivo por ter saído do 'Encontro'

Fátima Bernardes surpreendeu a todos ao revelar a verdadeira razão por trás de sua saída do programa 'Encontro'. A decisão, tomada em 2022, foi tomada após o baque de enfrentar um câncer no endométrio. A apresentadora revelou que a batalha contra a doença a fez repensar o rumo da carreira e que cobrir tragédias e temas pesados não estava mais em seus planos.