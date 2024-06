Por que o caixão de Nahim foi colocado no chão durante o velório?

O velório do cantor Nahim chamou a atenção do público por causa do caixão dele no chão para o último adeus

A morte do cantor Nahim comoveu os fãs dele ao redor do Brasil nesta semana. Ele morreu na quinta-feira, 13, ao cair da escada de sua casa na Grande São Paulo. O velório aconteceu nesta sexta-feira, 14, e um detalhe chamou a atenção: o caixão foi colocado no chão.

Tradicionalmente, o caixão costuma ficar em um suporte específico durante o velório para que os familiares e amigos possam se despedir. Mas o protocolo foi quebrado na despedida do cantor Nahim.

As fotos dos paparazzi registraram quando o caixão dele foi colocado no chão para uma despedida especial. Os cachorros dele foram levados até o local do velório para se despedirem do tutor e a cena comoveu a todos. Com isso, o caixão ficou no chão para que os cachorros pudessem chegar perto do corpo de Nahim sem obstáculos.

Inclusive, o desejo do caixão no chão era um pedido do próprio cantor. A ex-mulher dele, Andreia de Andrade, contou que ele tinha uma lista de desejos para o seu velório. "E ele sempre pedia: 'O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza'. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", disse ela.

O sepultamento do corpo de Nahim aconteceu em um cemitério de Miguelópolis, onde ele nasceu.

Velório de Nahim - Foto: Van Campos / AgNews

A investigação da morte de Nahim

A morte do cantorNahim segue em investigação pela polícia de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com o site G1, o delegado do caso, Helio Bressan, contou quais são as linhas de investigações para descobrir o que aconteceu com o artista.

Nahim foi encontrado sem vida na escada de sua casa. Com isso, a polícia segue três caminhos de possibilidades. “Vamos investigar se Nahim teve mal súbito, se tropeçou e caiu ou se alguém o jogou da escada”, disse o delegado. O corpo do artista passou por análise no IML (Instituto Médico Legal) e o laudo sobre a causa da morte deve sair nos próximos dias.

Assim que a morte foi declarada, a polícia registrou o caso como morte suspeita a esclarecer por causa das condições em que ele foi encontrado, próximo à escada de sua casa. “Não descartamos nenhuma hipótese”, informou o delegado.

O boletim de ocorrência informou que a casa dele estava vazia e sem sinais de arrombamento. A TV do quarto estava ligada e as luzes também. O corpo dele foi encontrado próximo à escada e podia ser visto por quem passava do lado de fora da casa. Inclusive, foram pessoas da vizinhança que acionaram a polícia ao perceberem que uma pessoa estava caída na escada. A polícia e os Bombeiros entraram no imóvel e o encontraram sem vida.