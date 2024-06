Nahim: Delegado aponta quais são as hipóteses da investigação sobre a morte

A morte do cantor Nahim está sendo investigada pela polícia e o delegado apontou qual é a linha de trabalho da equipe

A morte do cantorNahim segue em investigação pela polícia de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com o site G1, o delegado do caso, Helio Bressan, contou quais são as linhas de investigações para descobrir o que aconteceu com o artista.

Nahim foi encontrado sem vida na escada de sua casa. Com isso, a polícia segue três caminhos de possibilidades. “Vamos investigar se Nahim teve mal súbito, se tropeçou e caiu ou se alguém o jogou da escada”, disse o delegado. O corpo do artista passou por análise no IML (Instituto Médico Legal) e o laudo sobre a causa da morte deve sair nos próximos dias.

Assim que a morte foi declarada, a polícia registrou o caso como morte suspeita a esclarecer por causa das condições em que ele foi encontrado, próximo à escada de sua casa. “Não descartamos nenhuma hipótese”, informou o delegado.

O boletim de ocorrência informou que a casa dele estava vazia e sem sinais de arrombamento. A TV do quarto estava ligada e as luzes também. O corpo dele foi encontrado próximo à escada e podia ser visto por quem passava do lado de fora da casa. Inclusive, foram pessoas da vizinhança que acionaram a polícia ao perceberem que uma pessoa estava caída na escada. A polícia e os Bombeiros entraram no imóvel e o encontraram sem vida.

Ex-mulher de Nahim falou sobre a morte dele

Andreia de Andrade, ex-mulher de Nahim, falou sobre a morte do cantor em entrevista no programa A Tarde é Sua, da RedeTV. Ela contou sobre qual é a suspeita dela sobre o que aconteceu com o artista.

"Eu fiquei sabendo do ocorrido por volta de umas 04h30. Eu fui à casa, estou acompanhando todo o processo. A televisão estava ligada, e o que eu deduzo? A causa da morte foi um traumatismo craniano, mas há a suspeita de um infarto. Eu acredito que o Nahim estava assistindo televisão, e ao levantar, provavelmente, deve ter sofrido um mal súbito", disse ela.

E completou: "Depois de passar mal, ele deve ter pedido socorro para levantar, porque a calça estava caída. Ele deve ter tropeçado, acabou caindo da escada e bateu a cabeça! Eu dei uma analisada, e é nessa conclusão que eu chego".