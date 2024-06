Ex-mulher de Nahim diz que não quer ver a filha dele no velório do cantor

Ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade citou a filha mais velha do cantor ao falar sobre o velório dele e disse: ‘Não venha’

A morte do cantor Nahim comoveu o Brasil nesta quinta-feira, 13. Ele faleceu aos 71 anos de idade ao cair de uma escada em sua casa. Com a repercussão do assunto, a ex-mulher dele, Andreia de Andrade, deu uma declaração inesperada sobre a filha mais velha do cantor, Noelle, fruto de relacionamento anterior dele.

Em uma entrevista no programa Chega Mais, do SBT, Andreia disse que não quer ver Noelle no velório e sepultamento do corpo de Nahim. “ Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo ”, disse ela.

Vale lembrar que Nahim e Noelle não tinham uma relação próxima nos últimos anos. Eles se afastaram quando ele foi preso por causa de uma medida protetiva envolvendo uma ex-mulher e seus cachorros.

Em uma entrevista no canal Lisa, Leve e Solta, de Lisa Gomes, o cantor comentou que cumpriu suas obrigações na criação da filha. “Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito. Mas ela não foi me visitar quando estive no cadeião”, disse ele.

Ex-mulher de Nahim esteve na casa onde ele morreu

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade foi gravada pelo programa Primeiro Impacto, do SBT, em um momento de sofrimento após a notícia da morte do artista. Nas imagens, divulgadas na manhã desta quinta-feira, 13, ela apareceu aos prantos ao entrar na casa dele após o corpo do artista ser encontrado no local.

Ela estava acompanhada de outros homens quando abriu a porta da residência e viu algo que a emocionou. Ela abraçou um homem e chorou, visivelmente abalada.

Logo depois, Andreia foi até a delegacia e apareceu nos stories do Instagram para lamentar o ocorrido. "É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.

Andreia e Nahim tiveram um relacionamento por 13 anos e se separaram em outubro de 2023.