Equipe de Nahim fala sobre a causa da morte e revela onde será o velório

O cantor Nahim faleceu nesta quinta-feira, 13, e as informações sobre o velório e o sepultamento foram divulgadas por sua equipe

O cantor Nahimfaleceu nesta quinta-feira, 13, aos 71 anos e as informações sobre sua despedida foram reveladas por sua equipe. A causa da morte foi definida em um comunicado como “acidente doméstico”. De acordo com informações da imprensa pela manhã, ele morreu ao sofrer uma queda de uma escada em sua casa.

O último adeus para Nahim será aberto ao público. O corpo dele será velado na Alesp - Assembléia Legislativa de São Paulo - a partir das 20h desta quinta-feira, 13. Na sexta-feira, 14, o corpo dele será levado para o Cemitério Municipal de Miguelópolis, no interior de São Paulo, para o sepultamento às 16h.

++ Ex-mulher de Nahim surge aos prantos em vídeo de sua entrada na casa dele

View this post on Instagram A post shared by Nahim (@nahimoficial)

View this post on Instagram A post shared by Nahim (@nahimoficial)

SBT divulgou nota de pesar sobre a morte de Nahim

A área de comunicação do SBT divulgou uma nota de pesar ao saber da morte do cantor Nahim, que foi um parceiro da emissora ao longo de sua carreira. Leia abaixo:

"Um dos expoentes do cenário musical popular da década de 80 nos deixa hoje: Nahim Jorge Elias Junior, ou simplesmente Nahim, foi encontrado sem vida em sua residência, aos 71 anos, na cidade de Taboão da Serra (SP), nesta manhã. Ele era natural de Miguelópolis, interior do estado de São Paulo. Iniciando sua carreira em 1980, Nahim logo despontou para o sucesso com as super executadas: “Dá Coração”, “Taka Taka”, “Mambo Mambo”, “Coração de Melão”, e a regravação de “Na Sombra de uma Árvore”. Nahim e o SBT cresceram juntos e fizeram grandes parcerias ao longo dos anos. Com Silvio Santos, Nahim foi um dos grandes campões da primeira versão do Qual é a Música, ganhando por 20 semanas consecutivas, e integrando o carro do programa na Parada do Dia das Crianças. Um de seus hits, “Taka Taka”, ganhou versão para tema do programa Vamos Nessa. Em 2012, ele passa a integrar o júri do Cante se Puder, ao lado de Nany People e Lola Melnik, com apresentação de Patricia Abravanel e Marcio Ballas", escreveram.

E completaram: "Sua última e inédita participação no SBT foi exatamente no quadro Qual é a Música, do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel. Gravada no último dia 06 de junho, foi recheada de emoção e diversão, marcas peculiares da trajetória de Nahim, e será exibida em breve. O SBT, sua diretoria e amigos se solidarizam com os familiares e fãs do cantor, além de todo o público que hoje se entristece com a partida de mais um ídolo popular da música".