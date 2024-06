Gil do Vigor rebate críticas em meio à polêmica de Matteus: 'Seres humanos erram'

O economista Gil do Vigor se defendeu ao publicar um comentário enigmático após o ex-BBB Matteus ser acusado de fraudar o sistema de cotas

O economista Gil do Vigor usou as redes sociais na tarde de sexta-feira, 14, para compartilhar um desabafo. O ex-participante do BBB 21, da Globo, precisou se defender dos ataques que recebeu logo após publicar uma mensagem enigmática em relação à educação.

O assunto se tornou um dos mais comentados da web desde que uma polêmica envolvendo o também ex-BBB 24 Matteus Amaral veio à tona. Para quem não acompanhou, o namorado de Isabelle Nogueira foi acusado de fraudar o sistema de cotas raciais para entrar na faculdade, em 2014.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Gil do Vigor explicou que apenas se pronunciou a respeito da pauta, e não sobre a situação direcionada a Matteus. Com isso, ele rebateu uma série de críticas que passou a receber após seu comentário.

"Agora pronto… Não posso falar sobre educação pois as pessoas se doem. Deixa eu esclarecer algo: Não cito e nem citarei nomes pois NÃO CABE A MIM, mas temas que cabem A MIM, eu sempre pontuarei sim", declarou o economista.

E completou: "Aprendam que seres humanos erram e através destes momentos, precisamos levantar tais pautas e debater. É isso!". No post em questão, Gil havia comentado que 'a educação salva'.

Assim que a publicação viralizou, internautas passaram a apontar que o ex-BBB estaria, de certa forma, justificando a atitude de Matteus em fraudar as cotas raciais. "Salva a quem tem ACESSO", disparou um seguidor. "E quando roubam cotas?", questionou outro. "Claro que salva, salvou o negão do alegrete", disse um terceiro.

Ex-BBB Matteus comenta acusação de fraude em sistema de cotas

O ex-BBB Matteus Amaral, acusado de fraudar o sistema de cotas para entrar na universidade, em 2014, voltou a comentar o caso em um desabafo durante um evento no último sábado, 15. O gaúcho participou do 8° Seminário de Benzedores, que aconteceu na cidade natal dele, Alegrete (RS), e falou do novo momento de vida em que se encontra.

O desabafo acontece dias após Matteus ter comentado sobre a fraude do sistema de cotas do IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha). "Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola sob a modalidade de cotas para pessoas negras".

Na ocasião, o ex-BBB contou que não fez a inscrição. "A inscrição foi feita por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil"; confira mais detalhes!