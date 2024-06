Missa de sétimo dia de Chrystian será aberta ao público

A família de Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, anunciou nesta terça-feira, 25,os detalhes sobre a missa de sétimo dia do cantor.

A família de Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, anunciou nesta terça-feira, 25,os detalhes sobre a missa de sétimo dia do cantor. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo e faleceu na noite de quarta-feira, 20, por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

Em uma publicação no Instagram, feita pelo perfil oficial de Chrystian em parceria com o perfil da viúva, Key Vieira, é informado que a cerimônia acontece nesta quarta-feira, 26, às 19h30, na paróquia Santuário Nossa Senhora da Salette, em Santana, São Paulo. Segundo informações do portal O Globo, a homenagem será aberta aos fãs, assim como foram o velório e o sepultamento.

Viúva de Chrystian diz que cantor lhe mandou um pôr do sol

A influenciadora Key Vieira, viúva do cantor sertanejo Chrystian, voltou às redes sociais após a morte de seu marido. No domingo, 23, nos Stories do Instagram, ela compartilhou inúmeras homenagens ao artista e postou uma foto de um belo pôr do sol: "Meu amor me mandando esse pôr do sol", escreveu.

Em abril, Key compartilhou uma foto do casamento com Chrystian e celebrou os 29 anos de união. Juntos, eles tiveram dois filhos juntos: João Pedro, de 22 anos, e Lia, de 12. O cantor também deixou outros herdeiros: Flávio Alexandre, Chrystian Jr., Yan, Yuri e Jimmy.

"Completamos hoje 29 anos de casados e cada momento ao seu lado é uma bênção, Chrystian! Nossa história é marcada por amor, cumplicidade e muitas conquistas. Que possamos continuar construindo memórias incríveis lado a lado, sempre fortalecidos pelo amor e fé. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento e que venham muitos mais anos de felicidade e união!", escreveu a influenciadora. "E fica minha promessa… te amarei por todas as nossas vidas", respondeu o cantor.