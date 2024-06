Viúva de Chrystian diz que cantor lhe mandou um pôr do sol: "Meu amor"

A influenciadora Key Vieira, viúva do cantor sertanejo Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, retornou às redes sociais após a morte de seu marido

A influenciadora Key Vieira, viúva do cantor sertanejo Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, retornou às redes sociais após a morte de seu marido na última quarta-feira, 19. Neste domingo, 23, nos Stories do Instagram, ela compartilhou dezenas de homenagens ao artista, que faleceu aos 67 anos, e postou uma foto de um belo pôr do sol: "Meu amor me mandando esse pôr do sol", escreveu.

Segundo informações do hospital Hospital Samaritano Higienópolis, o cantor faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades. "O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", disse a nota divulgada.

Em abril, Key postou uma foto do casamento com Chrystian e celebrou os 29 anos de união. Juntos, eles tiveram dois filhos juntos: João e Lia.

"Completamos hoje 29 anos de casados e cada momento ao seu lado é uma bênção, Chrystian! Nossa história é marcada por amor, cumplicidade e muitas conquistas. Que possamos continuar construindo memórias incríveis lado a lado, sempre fortalecidos pelo amor e fé. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento e que venham muitos mais anos de felicidade e união!", escreveu a influenciadora. "E fica minha promessa… te amarei por todas as nossas vidas", respondeu o cantor.

Filho mais velho de Chrystian recorda último encontro com o pai

Em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, o filho mais velho do sertanejo relembrou o último encontro que teve com o pai. Flávio Alexandre compartilhou que teve o primeiro momento a sós com o artista há pouco tempo. "Ele me avisou: ‘Estou em Goiânia’. Eu cheguei no hotel e fiquei umas duas horas com ele dentro do quarto", iniciou.

"Tem uns dois ou três anos, no máximo, conversamos sobre tudo, me deu algumas dicas em relação à música, é uma lembrança que eu vou guardar para o resto da vida, porque foi a primeira vez que ficou eu e ele", finalizou Flávio.