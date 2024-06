Eterna Globeleza, Valeria Valenssa desfila nos EUA por projeto social: 'Somos anjos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valeria Valenssa celebra o Mantena Global Care e faz reflexão sobre sua participação no projeto

Conhecida como a eterna Globeleza, Valeria Valenssa (52) teve uma tarde de gala nesta terça-feira, 25. A modelo desfilou, nos Estados Unidos, para a comemoração dos 20 anos do Mantena Global Care e ressaltou a importância de sua participação na comemoração do projeto social.

"Aprendi algo, quando tinha 15 anos, que trago comigo até hoje, de que somos anjos de uma asa só e por isso precisamos do outro para voar", refletiu a modelo Valeria Valenssa . "Me sinto muito feliz e honrada por estar fazendo parte desse momento especial."

O evento aconteceu na cidade de Newark, em Nova Jersey, estado situado no nordeste dos EUA. Além do desfile, a tarde também contou com uma homenagem ao ex-jogador e ícone do futebol Zico (71) e teve a presença de outras celebridades brasileiras, como a empresária e atriz Luiza Brunet (62).

Leia também: Valeria Valenssa e o ex-marido, Hans Donner, posam juntos na formatura do filho: 'Gratidão'

"Um dia incrível, em conjunto a uma causa admirável. Melhor a gente dar do que receber, ofertar do que ser ofertado. Que é justamente o que esse projeto faz há 20 anos", completou ainda a eterna Globeleza, sobre o momento especial.

O Mantena Global Care é uma organização sem fins lucrativos, que presta assistência social para as famílias que chegam aos Estados Unidos e precisam de ajuda, visando pormover uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

Além da participação no evento em comemoração do projeto social, Valeria também participou de uma palestra intitulada Mulheres Que Inspiram, e aproveitou as horas livres da viagem para turistar pela cidade e compartilhar registros com seus fãs e seguidores.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VALERIA VALENSSA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: