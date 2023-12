Valeria Valenssa e Hans Donner posam juntos na formatura do filho: "Gratidão"

Eterna Globeleza e mago da Globo, Valeria Valenssa e Hans Donner posam juntos na formatura do filho; veja fotos do momento

A eterna Globeleza Valeria Valenssa e seu ex-marido, o designer Hans Donner, reapareceram juntinhos nas redes sociais nesta quarta-feira, 6. É que os dois foram à formatura do herdeiro, José.

Radiantes e orgulhosos, eles posaram juntinhos nas redes sociais ao lado do rapaz que se formou em uma escola bilíngue. "Então, José está formado! Só gratidão a Deus", declarou ela.

Nos comentários, fãs deixaram muitos elogios para a artista que foi musa absoluta do Carnaval da Globo. "Que felicidade! Parabéns José! Parabéns aos papais também", celebrou um. "Gente, ele é a cara do pai", opinou outro.

Recentemente, a artista contou como gastou o dinheiro que ganhou na época em que ocupou o posto. “Comprei meu apartamento, consegui ajudar a minha família e hoje me mantenho com os investimentos que fiz. Sou muito grata pela oportunidade que tive, e é impossível me tirar essa marca. Tenho muito orgulho”, disse ela ao Jornal O Globo.

Afastada da folia há alguns anos, Valéria Valenssa atualmente trabalha como empresária, modelo, influenciadora digital e youtuber, já que mantém um canal próprio na web onde faz lives, entrevistas e dá dicas de saúde e beleza. Já Hans Donner segue atuando como designer e é muito procurado para consultorias. Recentemente, ele foi responsável pela criação da identidade visual em comemoração aos 30 anos de CARAS.

