Eles cresceram! Filhos de Valeria Valenssa e Hans Donner posam em foto inédita com a mãe

Valeria Valenssa surpreende ao mostrar o quanto seus filhos, frutos da relação com Hans Donner, já cresceram em foto inédita com os rapazes

A musa Valeria Valenssa agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar uma foto inédita com seus dois filhos, João Henrique, de 19 anos, e João Gabriel, de 18 anos. Os dois rapazes são frutos do seu antigo relacionamento com o designer Hans Donner.

Na foto rara, mãe e filhos apareceram sorridentes e surpreenderam ao mostrarem que já são adultos. “Os Jotas”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dos filhos de Valeria Valenssa e Hans Donner. “Filhos lindos”, declarou um seguidor. “Que lindos que eles estão”, afirmou outro. “Que família linda”, contou mais um.

Vale lembrar que Valeria Valenssa foi a musa da vinheta da Globeleza, da Globo, por 15 anos. Ela brilhou na vinheta dos seus 18 anos até os 33 anos. Recentemente, ela comentou sobre a sensualidade do projeto. "Eu não me sentia sex symbol porque a Globeleza não era sobre o corpo ou o nu em si. Não passava pela minha cabeça que fosse algo sexualizado. Era um trabalho muito artístico, desde a designer que fazia todo o desenho, o maquiador, toda a equipe envolvida. Era um trabalho bonito. Essa não era a intenção e, justamente por isso, passava em todos os horários", contou ela ao site Universa.