Osmar Prado relembra fim de casamento e fala sobre romance há mais de 30 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, Osmar Prado fala sobre história do romance com sua atual companheira em meio à trajetória no teatro

Osmar Prado, que está em cartaz com a peça O Veneno do Teatro, vive seu segundo casamento há mais de 30 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra o fim de sua primeira união em matrimônio, com Elizabeth Vianna, e fala sobre história do romance com Vânia Pacheco, sua atual companheira, em meio à trajetória no teatro.

"Fiquei dois anos e quatro meses fora da televisão, vivendo exclusivamente do teatro e pagando pensão alimentícia. No dia que recebi o telefonema para participar da peça Meno Male, meu primeiro casamento estava acabando. Quando estreei a peça em São Paulo, meu casamento acabou", conta Osmar Prado , que estrelou a peça Meno Male na década de 1980.

"Durante a temporada no Rio de Janeiro, eu e o autor Juca de Oliveira tivemos o privilégio de cada um ter um quarto no Copacabana Palace, porque eu ainda não tinha onde morar. Olha que luxo! Depois, comprei um apartamento onde iniciei minha vida com Vânia Pacheco, minha atual companheira. Estamos juntos há mais de 30 anos, temos uma filha, também já uma mulher feita", acrescenta o ator. Ao lado da primeira esposa , Osmar Prado teve duas filhas, Janaína e Tainá Prado. Em seu segundo casamento, o ator ganhou a terceira herdeira, Luana, em 1994.

Em cartaz no Teatro J. Safra de 13 de junho até 7 de julho com a peça O Veneno do Teatro, Osmar Prado reflete sobre a importância dos palcos na sua vida. "Sempre foi o teatro que me acolheu quando, de alguma forma, eu deixei a televisão ou fui deixado por ela. Tenho a intenção de que O Veneno do Teatro seja para o resto da vida. Será a peça que eu vou representar enquanto tiver forças, porque eu tenho 76 anos e ela exige muito do Marquês".