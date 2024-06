Ex-mulher de Nahim surge aos prantos em vídeo de sua entrada na casa dele

Ex-mulher de Nahim, a empresária Andreia de Andrade foi gravada pelo SBT ao entrar na casa do cantor logo após a morte dele

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade foi gravada pelo programa Primeiro Impacto, do SBT, em um momento de sofrimento após a notícia da morte do artista. Nas imagens, divulgadas na manhã desta quinta-feira, 13, ela apareceu aos prantos ao entrar na casa dele após o corpo do artista ser encontrado no local.

Ela estava acompanhada de outros homens quando abriu a porta da residência e viu algo que a emocionou. Ela abraçou um homem e chorou, visivelmente abalada.

Logo depois, Andreia foi até a delegacia e apareceu nos stories do Instagram para lamentar o ocorrido. "É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.

Andreia e Nahim tiveram um relacionamento por 13 anos e se separaram em outubro de 2023. "Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", informaram.

Recentemente, Andreia participou do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV.

SBT exibe ao vivo o momento em que Andreia Andrade, ex-esposa de Nahim, entra na casa onde o cantor foi encontrado já sem vida. pic.twitter.com/IZSzTZQgrw — Central Reality (@centralreality) June 13, 2024

Quem foi Nahim?

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, o cantor participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.