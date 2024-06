Davi explica por que ficou de fora do grupo de WhatsApp do BBB 24

Davi, o campeão do BBB 24, optou por não fazer parte do grupo no WhatsApp que reúne todos os participantes da edição e explicou o motivo

Davi, o campeão do Big Brother Brasil 24, optou por não fazer parte do grupo no WhatsApp que reúne todos os participantes da edição. Segundo ele, a decisão se deve à falta de tempo. Apesar disso, o baiano assegura que não guarda mágoas de nenhum dos colegas.

"É que não estou tendo tempo de mexer no celular. Mal está dando para almoçar direito. Não ficou mágoa de ninguém, graças a Deus. O que aconteceu ficou no jogo. Em breve, quem sabe, a gente marca uma reunião, um churrasco", disse o ex-brother ao portal Extra.

Mesmo assim, o ex-motorista não deixa de conversar com aqueles que se tornaram seus amigos na casa. Entre tantos nomes, Davi menciona com quem ainda não teve a oportunidade de conversar. "Continuo amigo de Matteus, Isabelle... Vou para Parintins. Também falo com Bia [Beatriz], Raquele, Michel... Falei com todos que encontrei no evento", contou Davi. "Com Rodriguinho, Nizam e Wanessa ainda não conversei. Mas só porque não tive oportunidade", disse.

Davi revela sonhos realizados com o prêmio do reality

Recentemente, Davi abriu o jogo sobre o prêmio final de R$ 2,92 milhões e contou o que está fazendo com o dinheiro. Ele disse que comprou um apartamento para a mãe, Elisangela Brito, e para o pai, Demerval. Já Raquel, sua irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show, ele está arcando com os custos da primeira habilitação.

Além disso, está construindo sua casa própria do zero na Bahia. "Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora, quero dar conforto a ela", declarou Davi Brito.