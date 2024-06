Justin Timberlake é preso em Nova York, diz site

Justin Timberlake foi detido em uma delegacia de Nova York e o motivo é alvo de comentários na imprensa internacional. Saiba mais

O ator Justin Timberlake foi preso em Nova York na madrugada desta terça-feira, 18. De acordo dom o site TMZ, ele está detido em uma delegacia sob custódia e ainda não tem previsão de quando será liberado.

A publicação ainda contou o possível motivo da prisão do artista. Justin teria sido flagrado pelos policiais ao dirigir sob efeito de álcool ou outra substância. O TMZ informou que uma fonte disse que pode ter sido uma infração de trânsito enquanto ele dirigia embriagado após uma noitada com amigos.

Antes de ser detido, Timberlake estava em um restaurante com os amigos e saiu do local no início da madrugada para ir para seu hotel. Porém, ele foi parado pelos policiais. Por enquanto, os representantes do cantor não se pronunciaram.

A separação de Justin Timberlake e Britney Spears

Os nomes de Britney Spears e Justin Timberlake tomaram conta da internet há pouco tempo após ela revelar que engravidou de um filho dele e eles decidiram, em comum acordo, abortar. Agora, que tal relembrar qual foi o motivo da separação deles? Confira abaixo!

Britney Spears namorou com Justin Timberlake entre os anos de 1999 e 2002. Quando eles anunciaram a separação, a imprensa internacional levantou rumores de uma traição por parte da cantora. Na época, o site The Sun informou que Britney teria se aproximado de um coreógrafo e Justin teria encontrado um bilhete dela para ele. Inclusive, os boatos surgiram na época em que ele lançou a música Cry Me A River, do álbum Justified, que falava sobre uma separação por causa de uma traição.

Porém, Britney deu outra versão para o motivo do término. Na época, ela comentou que os dois se separaram porque tinham planos diferentes para suas vidas. A cantora disse para ele que queria se casar, mas ele não estava pronto para seguir esse caminho. “É uma sensação estranha se acostumar a ficar solteira de novo, mas acho que terei que lidar com isso”, disse ela naquela época.

Por sua vez, ele disse: “A separação foi absolutamente dolorosa para mim”. Inclusive, ele confirmou a versão da cantora em entrevista para Barbara Walters e negou os boatos de traição. “Lembro-me de quando decidimos que seguiríamos caminhos separados, nos sentamos e eu disse a ela: ‘Se houver um momento em que você precisar de mim, pode ter certeza de que estarei lá, porque eu te amo como pessoa e eu sempre amarei você’”, relembrou.

Até hoje, eles não deram mais detalhes sobre quando decidiram se separar.