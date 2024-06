Ex-mulher de Nahim fala sobre a morte dele: ‘Estou em choque’

Ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade se pronuncia pela primeira vez sobre a morte inesperada do cantor: ‘Estou na delegacia’

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada.

Nos stories do Instagram, Andreia lamentou a morte do artista e contou que estava na delegacia.

"É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.

Andreia e Nahim ficaram juntos por 13 anos e participaram juntos do reality show Power Couple Brasil, da Record TV. A separação foi anunciada em outubro de 2023 por meio de um comunicado nas redes sociais.

"Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", informaram.

Recentemente, Andreia participou do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV.

Quem foi Nahim?

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, o cantor participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.