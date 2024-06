Luto! Nahim se separou apenas 8 meses antes da morte

O cantor Nahim foi encontrado morto nesta quinta-feira, 13. Ele estava separado de Andreia Andrade há apenas 8 meses

O cantor Nahim faleceu aos 71 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira, 13, em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo. A morte dele foi registrada pela polícia como suspeita por ele ter, aparentemente, caído de uma escada.

Apenas 8 meses antes de sua morte, o artista se separou da ex-mulher, Andreia Andrade. Os dois participaram do reality show Power Couple, da Record TV, durante a união. Porém, eles se separaram em outubro de 2023, após 13 anos de relacionamento.

A separação foi anunciada pelo ex-casal nas redes sociais. "Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", informaram.

Recentemente, Andreia participou do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV.

Nas redes sociais, Nahim tinha uma presença constante e mostrava momentos com seus cachorros e também a divulgação de sua agenda de shows.

Quem foi Nahim?

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, o cantor participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.