Com a chegada aos 40, Taís Araújo e Grazi Massafera falam sobre carreira

Taís Araújo e Grazi Massafera se juntaram para conversar sobre sobre suas trajetórias em suas carreiras, o que ainda querem realizar e filhos

Taís Araujo e Grazi Massafera sentaram frente a frente para um bate-papo sincero e descontraído sobre a nova fase da vida das atrizes: como foi entrar nos 40. Para a revista Vogue as estrelas refletiram sobre maternidade e o que ainda as deixam nervosas e refletiram sobre a profissão que compartilham.

Grazi, que completa 42 anos de idade no próximo 28 de junho, começou dizendo: "Ter 40 é muito bom! A maturidade que venho conquistando, a segurança... Sou dona de mim, assumo meus 'B.O's' com muito mais responsabilidade, leveza e argumentos", refletiu. "Me aceito mais do jeito que sou. Aceito meu corpo, minha história, de onde vim. Parece que agora eu faço sentido", acrescentou Taís que ainda brincou dizendo que os 50 vão ser ainda melhores.

As duas estão longe de pensar em parar e reveleram suas vontades para o futuro profissional: "Queria fazer uma serial killer", entregou Massafera. "Mas gosto da surpresa, do convite, de saber que pensaram em mim para alguma coisa. Acho interessante". Já Taís não escondeu o desejo de viver uma vilã e brincou: "Passo uma vida fazendo heroína".

Durante o encontro,Grazi confessou que demorou para se realizar como atriz. "Passei a ter prazer de 'Verdades Secretas' para cá. Hoje em dia, vejo que não faria outra coisa. Amo isso, é tão gostoso...". No papo, as atrizes ainda falaram sobre o bate-papo entre Oprah e Taís, durante a passagem da apresentadora pelo Brasil em abril. Confira:

Filha de Taís Araujo esbanja fofura em passeio com a mãe

A atriz Taís Araujo aproveitou a noite desta sexta-feira, 14, na companhia de sua filha caçula, Maria Antônia, de 8 anos, fruto do casamento com Lázaro Ramos. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro junto com a herdeira e uma amiga. Nas imagens, a filha da artista mostrou o quanto já cresceu e esbanjou fofura e estilo.

Maria Antônia surgiu com um look preto e branco, e ainda carregava um cachorrinho e um bicho de pelúcia no colo. Por sua vez, Taís estava com um look despojado, composto por calça jeans soltinha e camisa oversized. Além disso, ela carregava o fone de ouvido no pescoço e óculos com armação preta. Veja os cliques!