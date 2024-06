Silvio Santos mandou presente encantador para a esposa, Íris Abravanel

Filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, Renata Abravanel encanta ao revelar o presente que o pai deu para a mãe: ‘Que fofos’

O apresentador Silvio Santos é romântico! E a prova foi compartilhada por uma das filhas dele, Renata Abravanel. Ela ficou encantada ao ver o presente que o pai enviou para a esposa, Íris Abravanel, nesta semana de Dia dos Namorados.

Nos stories do Instagram, Renata mostrou que o Silvio comprou um buquê de flores sofisticado para presentear Íris. Inclusive, a caixa das flores estava personalizada com a mensagem: “Íris, meu amor”.

Então, a filha do casal aproveitou para destacar que a mãe também demonstrou o seu lado romântico em uma entrevista na capa da Revista CARAS desta semana, na qual ela declarou que o marido é o amor de sua vida.

“Essa achei que valia compartilhar por ser verdadeiramente inspirador para nós ‘jovens’! Cheguei na casa dos meus pais e (mesmo com mais de 40 anos de relacionamento) olhem que fofos”, disse ela, que mostrou as flores que o pai comprou para a mãe e a declaração da mãe para o pai na entrevista. “Se você gostou, não ‘curta, comente, compartilhe’, faça algum gesto hoje demonstrando seu amor por alguém realmente especial para você”.

Por fim, Renata compartilhou a capa da revista CARAS. “E se quiserem saber mais, já nas bancas. Obs.: não fiz os posts anteriores com o intuito de divulgar a CARAS, mas achei que esse ‘gran finale’ combinou”, afirmou.

++ Leia aqui a entrevista de Íris Abravanel na Revista CARAS

Presente de Silvio Santos para Íris Abravanel - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba o que Íris Abravanel falou de Silvio Santos na Revista CARAS

Em entrevista na capa da Revista CARAS desta semana, Íris Abravanel foi questionada se o marido, Silvio Santos, é romântico e respondeu: "Ele é intenso até hoje. Sempre me dá presente no Dia dos Namorados, escreve bilhetinhos e fica esperando minha reação, é muito amoroso. A vida até pode ser complicada, mas você vai se adaptando e vale a pena lutar para estar junto, é gratificante ver seus filhos, netos. Ele é o amor da minha vida e esse amor foi sentido pelas meninas, passamos isso para elas".

Então, ela ainda comentou sobre o aprendizado em seu relacionamento com o apresentador. "Eu tinha 19 anos quando o conheci e já são mais de 50 anos juntos. Ele é a pessoa com quem mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi muito companheiro", declarou. Clique aqui para ler a entrevista completa.