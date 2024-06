Marina Ruy Barbosa revela expectativas para filhos e carreira: 'É bom planejar'

Em viagem ao Pantanal, Marina Ruy Barbosa lançou nova coleção da grife Ginger e ainda recordou polêmicas que foi envolvida ao longo dos anos

Considerado um dos ecossistemas mais ricos do mundo, o Pantanal aguçou os sentidos de Marina Ruy Barbosa (28). "Eu sempre tive muita vontade de conhecer esse lugar mágico! A necessidade de preservação e responsabilidade ambiental se faz urgente", destacou ela, que desbravou o bioma ao lado de grupo de amigas e fez questão de conhecer projetos de preservação ambiental, entre eles, o Instituto Arara Azul.

"Ele busca não apenas proteger essa espécie, mas também outras que habitam no Pantanal, além de promover programas educacionais sobre como podemos nos tornar menos dolosos para o meio ambiente. Em 2014, muito pelo trabalho efetivo do Instituto, a Arara Azul saiu do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e, de ameaçada, passou a ser uma espécie vulnerável", ressaltou ela, encantada com a flora e fauna do local.

Hospedada em um hotel de luxo na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, Marina fez um safári noturno e chegou a ficar cara a cara com a rainha do Pantanal: a onça-pintada. "Em um mundo que circula entre o real e o virtual, a necessidade de olhar para dentro e para fora é essencial. O presente é um chamado e nos faz refletir sobre nossa existência e o estado de consciência", refletiu a artista, que também plantou uma árvore.

A passagem da estrela por lá não se resumiu ao turismo! À frente da grife Ginger, ela aproveitou para lançar coleção inspirada no bioma. "A coleção NÓS traz justamente como conceito a valorização

da nossa biodiversidade e contempla a pluralidade do nosso ecossistema. Ela nos convida a voltar ao ponto de origem e a redescobrir a preciosidade da natureza", explicou ela, fiel defensora da moda sustentável.

De férias das telinhas desde ofim da trama global Fuzuê, Marina iniciou carreira aos 7 anos, cresceu aos olhos do público e se tornou uma das grandes estrelas de sua geração. A atuação, porém, não é

seu único talento.

Dona de veia empreendedora e fashionista, a atriz é presença certa nas Semanas de Moda mundo afora, estampa inúmeras campanhas publicitárias, soma mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e, de quebra, não tem medo de abraçar novos desafios.

Recentemente, por exemplo, decidiu não renovar seu contrato de 20 anos com a Globo. "Não gosto da zona de conforto. Tenho muito essa sede e essa vontade de mostrar mais", disse ela. Apesar de não dar detalhes, a atriz já tem um projeto fora da emissora.

Noiva desde outubro do empresário Abdul Fares (40), ela não esconde o desejo de ser mãe. "Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", confessou ela, que preza pelo

planejamento.

"É bom planejar minimamente, para que seja com a pessoa certa, eu acho importante, é fundamental. Mas tenho mais ou menos ideia de como e quando gostaria. Mas a vida vai te mostrando outros caminhos, outras possibilidades. Quando eu tinha 20 anos, eu imaginei que com 28 eu já teria tido o meu primeiro filho e não foi assim. E tudo bem. Isso não foi uma questão para mim. Minha vida foi tomando outros rumos", analisou a atriz, cuja filosofia é a discrição.

"Sou bem reservada. Eu já passei por momentos de muita fake news, de muitas polêmicas em que eu fui envolvida. Antigamente, eu queria ver tudo e me dava raiva quando eu via coisas que não eram condizentes com a realidade. Mas hoje já sou um pouco mais desapegada, consigo dar uma risada", comentou ela, sem sofrer com as críticas e os julgamentos nas redes sociais.