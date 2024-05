Marina Ruy Barbosa brilha em último álbum de fotos em Cannes: "Nasceu pra isso"

Com vestido prateado, Marina Ruy Barbosa brilha ao abrir seu último álbum de fotos no Festival de Cannes 2024; confira o look impecável!

A atriz Marina Ruy Barbosa encantou seus fãs com seus looks de tirar o fôlego no Festival de Cannes 2024. Nesta terça-feira, 28, a ruiva abriu seu último álbum de fotos no evento cinematográfico da França e brilhou com seu vestido chiquérrimo para evento da amfAR (American AIDS Foundation Research).

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com um lindíssimo vestido de franjas prateado, assinado pela designer Yogie Pratama. Marina ainda apostou em joias chiquérrimas para complementar seu look incrível.

Na legenda da publicação, ela agradeceu sua equipe e falou sobre sua experiência no festival. "Por último, mas não menos importante. Obrigada @mryogiepratama por esse lindo vestido de conto de fadas! - e obrigada ao meu time por fazer essa temporada possível. Cannes 24 foi um sonho!", declarou Marina.

Seus seguidores logo rasgaram elogios para seu look nos comentários. "Nossa princesa", escreveu seu pai, Paulo Ruy Barbosa. "Gente ela nasceu pra isso né? Linda", declarou um fã. "A mulher mais bonita do Brasil", disparou outro. "Um absurdo de linda", disse mais um.

Confira a publicação:

Marina Ruy Barbosa encerra seu contrato com a Globo

A parceria entre a atriz Marina Ruy Barbosa e a Globo chegou ao fim! Segundo o site Notícias da TV, a artista decidiu não renovar seu contrato com a emissora e a deixará no fim de maio. Ela inclusive recusou um papel de destaque no remake da novela Vale Tudo, que marca o aniversário de 60 anos da emissora.

O veículo afirma que a ruiva decidiu encerrar seu contrato de exclusividade com a Globo para ter maior liberdade em escolher novos trabalhos. Ele também diz que Marina sequer queria ter participado da novela Fuzuê, apesar de ter gostado de viver a vilã Preciosa, e apenas aceitou o papel por insistência dos produtores.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa é uma atriz da Globo desde seus 9 anos de vida. Aos 28 anos, ela já participou de mais de 15 projetos na emissora, recebendo cerca de R$ 350 mil, além de cachê em torno de R$ 500 mil.