Marina Ruy Barbosa encerra seu contrato com a Globo, diz site

Após quase duas décadas na emissora, Marina Ruy Barbosa encerra seu contrato com a Globo; saiba o motivo!

A parceria entre a atriz Marina Ruy Barbosa e a Globo chegou ao fim! Segundo o site Notícias da TV, a artista decidiu não renovar seu contrato com a emissora e a deixará no fim de maio. Com isso, ela recusou um papel de destaque no remake da novela Vale Tudo, que marca o aniversário de 60 anos da emissora.

O veículo afirma que a ruiva decidiu encerrar seu contrato de exclusividade com a Globo para ter maior liberdade em escolher novos trabalhos. Ele também diz que Maria sequer queria ter participado da novela Fuzuê, apesar de ter gostado de viver a vilã Preciosa, e apenas aceitou o papel por insistência dos produtores.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa é uma atriz da Globo desde seus 9 anos de idade. Aos 28 anos, ela já participou de mais de 15 projetos na emissora, recebendo cerca de R$ 350 mil, além de cachê em torno de R$ 500 mil.

Marina Ruy Barbosa acompanha GP de Mônaco da Fórmula 1 em iate

No último domingo, 26, aconteceu o icônico e luxuoso Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 e a atriz Marina Ruy Barbosa fez questão de curtir o evento de pertinho! Após sua passagem pelo Festival de Cannes, no sul da França, a brasileira marcou presença na tradicional prova do automobilismo e arrasou com seu visual.

A artista prestigiou a corrida diretamente de um iate e encantou ao apostar em look poderoso para a ocasião. Marina apostou em um conjunto de alfaiataria rosa vibrante, com blazer acinturado e calças de boca larga. Ela finalizou o look com óculos escuros, uma bolsa Kelly, da Hermès, além de trancinhas em seu cabelo para dar um toque despojado.

