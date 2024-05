Que luxo! Marina Ruy Barbosa acompanha GP de Mônaco da Fórmula 1 em iate

Após passagem por Cannes, Marina Ruy Barbosa prestigia GP de Mônaco da Fórmula 1 e acompanha corrida em iate luxuoso; confira!

Neste domingo, 26, aconteceu o icônico e luxuoso Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 e a atriz Marina Ruy Barbosa fez questão de curtir o evento de pertinho! Após sua passagem pelo Festival de Cannes, no sul da França, a brasileira marcou presença na tradicional prova do automobilismo e arrasou com seu visual.

A artista prestigiou a corrida diretamente de um iate e encantou ao apostar em look poderoso para a ocasião. Marina apostou em um conjunto de alfaiataria rosa vibrante, com blazer acinturado e calças de boca larga. Ela finalizou o look com óculos escuros, uma bolsa Kelly, da Hermès, além de trancinhas em seu cabelo para dar um toque despojado.

Na última semana, Marina Ruy Barbosa ganhou destaque entre o público com seus looks impecáveis para o Festival de Cannes. Ao longo dos dias na França, a atriz apostou em vestidos de princesa, joias caríssimas, além de looks vintage da grife Chanel.

Marina Ruy Barbosa se pronuncia após seu pai ficar ofendido por ela

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu com a reação que teve ao ver o comentário de seu pai a defendendo na internet. Nos últimos dias, Paulo Ruy Barbosa se ofendeu ao ver críticas sobre a herdeira em Cannes e a defendeu dizendo que as pessoas tinham inveja dela.

Diante da declaração dele, a ruiva escreveu o que achou da postura do empresário e divertiu. Marina Ruy Barbosa, que está impressionando com seus looks no festival na França, então compartilhou em uma página de fofocas, a Rainha Matos, o que pensa.

"Instagram, você poderia deletar o insta do meu pai? Obrigada", disse a famosa ao colocar ainda uma carinha dando gargalhada.

Para quem não sabe, nos últimos dias, o pai de Marina Ruy Barbosa saiu em defesa da atriz após ver críticas sobre ela em Cannes. "Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival", escreveu Paulo Ruy Barbosa.