Zé Felipe revela planos de carreira após o nascimento do filho com Virginia

Pausa? Zé Felipe já está pensando em como conciliar sua carreira com o nascimento de seu filho com a influenciadora digital Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe já está pensando em como vai conciliar sua carreira com o período final da gestação da influenciadora digital Virginia Fonseca e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Durante uma conversa com a revista Quem, o artista falou sobre a licença paternidade após o nascimento de José Leonardo.

"Eu não sei, mas provavelmente o primeiro mês vou diminuir um pouquinho [a agenda]. Mas tenho que trabalhar mais. Três filhos faz como?", brincou o artista. "Tô muito feliz, que o José venha com muita saúde. Estamos esperando e ele é um presente de Deus", completou ele, que já é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

O cantor também falou sobre uma possível parceria com Luísa Sonza. "A gente tá com um projeto em espanhol já se mexendo e tem muitas novidades, músicas de todos os estilos e de todos os jeitos", disse ele.

Que completou: "Os feats, a gente faz a música e parece que ela pede a pessoa, então vem o convite. [Faria um feat com a] Luísa, se ela aceitar, se ela quiser, bora! Com o maior prazer do mundo. A gente tava vendo um tempo atrás, mas acabou que não deu certo a música".

Virginia Fonseca conta como vai ficar seu programa no SBT após nascimento do filho

Recentemente, Virginia contou que já sabe como vai ficar seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, após o nascimento de seu terceiro filho. Ela contou que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A artista planeja deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E a volta ao trabalho deve acontecer pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.